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أخبار العالم

أفريقيا: تسجيل 810 آلاف إصابة بفيروس كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 04:04 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ  فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 810,008 إصابات بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  17,088 حالة وفاة وتعافى 462,374 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


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كانت سمية سوامينثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، قالت إن جهود كافة المنظمات والمؤسسات العاملة على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في مختلف البلدان حول العالم تتضافر من أجل تسريع الوصول إلى موافقة على إنتاج اللقاح الذي ينتظره الملايين.


وأضافت سوامينثان أن اختبار سلامة اللقاحات وفعاليتها يستغرق سنوات عامة، إلا أن تلك الفترة قد تختصر إلى 6 أشهر بأحسن الأحوال في حال فيروس كورونا المستجد، إن كانت المعلومات والمعطيات التي وفرها الباحثون ومنتجو اللقاح مرضية ووافية بالنسبة للمنظمة الأممية والحكومات.

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