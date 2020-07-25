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نشأت الديهي: السيسي يخطط لتحويل مصر إلى دولة صناعية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:51 م
السيسي
السيسي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الاجتماع ركز على 3 محاور تمثلت في مراجعة الخطة المصرية لتصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة الغزل والنسيج، وآلية تطويرها، والزراعة في سيناء وفي توشكي.



وتابع أن ما تضمنه الاجتماع بمثابة خطة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، موضحًا أن الرئيس السيسي، يخطط لتحويل مصر لدولة صناعية، وإعادة عصر الدولة الصناعية من جديد بعد أن دهس قطار الخصخصة الصناعة الوطنية في وضح النهار، والذي تخلص من جميع الصناعات الاستراتيجية التي نشأت منذ عهد ثورة 23 يوليو وحتى الآن، واليوم الدولة تعيد المجد لقطاع الصناعة ليصبح قطاعا واعدا.
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