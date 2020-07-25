تليف الرئة والكورونا

لقد ارتبطت فاشيات انتشار الفيروسات التاجية السابقة بزيادة الميل لحدوث تليف الرئة . تليف الرئة مرض نادر . ربما يزداد تليف الرئة عالميًا بعد الإصابة بفيروس الكورونا المستجد كوفيد-19 خاصة فى الذين لديهم استعداد وراثى و تعرض بيئى . يحدث التليف الرئوي بسبب تلف أنسجة الرئة ، و تندّب و سماكة الأنسجة التى تحيط بالحويصلات الهوائية مما يمنع انتقال الأكسجين لتيار الدم. يصعب على الرئتين القيام بوظيفتيهما كما ينبغى فى حالة تليف الرئة ، و كلما زاد التليف الرئوي، زاد الشعور بضيق النفس بالتدريج.





تشمل عوامل الخطر التي تجعل الإنسان أكثر عرضةً للتليف الرئوي الجنس ، حيث يصيب التليف الرئوي الغير محدد السبب الرجال أكثر من النساء، و الوراثة فبعض أنواع التليف الرئوي تحدث في بعض العائلات. يزداد تليف الرئة فى المسنين . تليف الرئة يزداد فى بعض المهن ، مثل العاملين فى التعدين، أو الزراعة، وأى مهنة بها تعرض لملوثات الهواء . تليف الرئة يزاد أيضًا مع تدخين التبغ.





يحدث التندُّب المرتبط بالتليُّف الرئوي بسبب العديد من العوامل، لكن في مُعظم الحالات، لا يمكن معرفة السبب . التعرض لبعض السموم لفترات طويلة يزيد من فرص تليف الرئة ، وكذلك بعض الحالات الصحية، والعلاج الإشعاعي.





من العوامل البيئية والمهنية التى تزيد من فرص تليف الرئة التعرض لعدد من السموم والملوثات لفترات طويلة ، مثل غبار الفحم ، و غبار الحبوب ، و غبار السيليكا، و غبار المعادن الثقيلة ، و ألياف الأسبيستوس ، و روث الطيور والحيوانات ، و العلاج الإشعاعي ، و وجود أمراض رئة أخرى .





يُسبب العديد من الأدوية تلف الرئة مثل أدوية علاج السرطان ، و بعض الأدوية المستخدمة في علاج عدم انتظام ضربات القلب تَضر أنسجة الرئة، و بعض المضادات الحيوية ، و بعض مضادات الالتهابات.





تشمل مضاعفات تليف الرئة تجلط الدم في الرئتين ، و فشل الجهاز التنفسي ، حيث تنخفض مستويات الأكسجين في الدم بشكل خطير، الالتهاب الرئوى ، ارتفاع ضغط الدم الرئوي مما يضر الشرايين في الرئتين ، فشل القلب فيصعب على البطين الأيمن ضخ الدم بقوة أكبر من المعتاد لنقل الدم عبر الشرايين الرئوية المسدودة جزئيًا. يزيد التليف الرئوي من خطر حدوث سرطان الرئة.





تشمل أعراض تليف الرئة ضيق النفس ، و السعال الجاف ، و الإرهاق، و فُقدان الوَزن الغير مبرر، و حدوث آلام العضلات والمفاصل ، و تشوه أطراف أصابع الأيدي والأقدام. ضيق التنفس هو أكثر الأعراض شيوعًا للتليف الرئوي. يبدأ بضيق التنفس أثناء المجهود البدني ولكن مع تقدم المرض ، سيجد المرضى أنهم يعانون من ضيق في التنفس حتى أثناء الراحة.





هناك أربعة مراحل للتليف الرئوى : خفيفة ومعتدلة وشديدة وشديدة جدًا. يتم تحديد مرحلة المرض من خلال سعة الرئة وشدة الأعراض.





تشمل الوقاية من تليف الرئة : تجنب التدخين ، خاصةً التدخين السلبي، و استخدام الكمامة لمن يعمل فى بيئة تحتوي على مواد كيميائية ضارة أو أماكن ملوثة الهواء .





استخدام الأكسجين يفيد مرضى تليف الرئة ، لكنه لا يمكن أن يؤدي إلى إيقاف تلف الرئة ، و يمكنه أن يجعل التنفس وممارسة الرياضة أسهل ، و يقلل المضاعفات الناجمة عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، و يخفض ضغط الدم في الجانب الأيمن من القلب ، و يحسن نوم المرضى وشعورهم بالراحة . انخفاض مستويات الأكسجين في الدم بسبب انخفاض وظائف الرئة يمكن أن يجعل الجسم يحتفظ بالسوائل. عادة ، يحدث احتباس السوائل في الساقين ومناطق البطن. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث أيضًا في مناطق أخرى من الجسم. يمكن أن يؤدي التليف الرئوي إلى تفاقم الأعراض وتقليل مستويات الأكسجين في الدم أكثر. التمارين الرياضية تحسن تكييف القلب والأوعية الدموية وقدرة العضلات على استخدام الأكسجين ، وقد تقلل أعراض ضيق التنفس.





يمكن أن يساعد التأهيل الرئوي مرضى تليف الرئة في التحكم في الأعراض وتحسين الأداء اليومي. تركز برامج إعادة التأهيل الرئوي على التمارين الرياضية التى تحسن القدرة على التحمل ، و تقنيات التنفس التي قد تحسن كفاءة الرئة . إعادة التأهيل الرئوي تشمل برامج للتمارين والتعليم والدعم لمساعدة المرضى على تعلم التنفس والحصول على نفس أقوى. تتضمن بعض الأنشطة التي يتم إجراؤها غالبًا في إعادة التأهيل الرئوي المشي على جهاز المشي ، وركوب دراجة ثابتة ، وتمارين التمدد ، مع تمارين حمل أثقال خفيفة و استخدام الأكسجين.





تشمل النصائح الغذائية لمرضى تليف الرئة : اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم ( ملح الطعام ) والسكريات المضافة والدهون المشبعة والمتحولة. الحصول على معظم السعرات الحرارية من اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم، و إضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون للوجبات . فى حالات الارتجاع الحمضي ، يجب تجنب الأطعمة الحمضية مثل الحمضيات والقهوة والطماطم ، و منع الأكل خلال 3 ساعات قبل النوم ، و تناول وجبات أصغر لتجنب الامتلاء الشديد ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. ينبغى شرب الكثير من الماء خاصة عند ممارسة الرياضة.





زرع الرئة قد يكون الخيار الأخير للأشخاص المصابين بالتليف الرئوي. يمكن أن تؤدي عملية زرع الرئة إلى تحسين جودة الحياة وتسمح بالعيش حياة أطول.



