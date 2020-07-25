قبلة على الرأس| شيرين عبد الوهاب تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها.. شاهد





ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة وهى تقبل رأس منة شلبى وعلقت قائلة :" كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة عمري ياللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك. عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا ".













وحققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب ، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".





"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.



يذكر أن احدث ألبومات شيرين عبد الوهاب، "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.















