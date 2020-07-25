قبلة على الرأس| شيرين عبد الوهاب تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة منة شلبى بعيد ميلادها من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .
ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة وهى تقبل رأس منة شلبى وعلقت قائلة :" كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة عمري ياللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك. عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا ".
كل سنة وإنتي طيبة يا صاحبة عمري ياللي معايا في الشدائد أكتر من الأفراح، ومش هنسى إن مريم أول فرحتي اتولدت على إيدك. عقبال ما أفرح بيكي وأشوفلك أجمل أطفال في الدنيا @Menna_Shalaby pic.twitter.com/OxjpXEtSIA— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) July 25, 2020