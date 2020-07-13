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فن

مش قد الهوى لـ شيرين عبد الوهاب تحقق 7 ملايين ونصف مشاهدة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:54 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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آيه عاطف
حققت أغنية "مش قد الهوى" لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 7 ملايين ونصف مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه.. إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال.. وأنا من ساعتها بعدت.. قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى".

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"مش قد الهوى" كلمات: محمد الغنيمي، وألحان وفواصل موسيقية: محمد رحيم، وتوزيع: أحمد إبراهيم.

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب، هو ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.
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