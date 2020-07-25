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رياضة

أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

السبت 25/يوليه/2020 - 11:55 م
أحمد رمزي، نجم الزمالك
أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
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حسام الحارتي
قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.‏

وأضاف أحمد رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "قولًا واحدًا، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري".‏

وواصل:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏

وأنهى تصريحاته: "إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان".‏
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