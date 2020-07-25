أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.
وأضاف أحمد رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "قولًا واحدًا، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر وهي أبطال الدوري".
وواصل:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".
وأنهى تصريحاته: "إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي القرن الحقيقي في كل مكان".