أحمد رمزي: الزمالك نادي القرن ومعايير الاتحاد الأفريقي ‏مضحكة ‏

قال أحمد رمزي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأبيض ‏هو الأحق بلقب نادي القرن في أفريقيا بلا جدال.‏





وأضاف أحمد رمزي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك: "قولًا واحدًا، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي ‏بلا شك أو جدال، نسبة إلى عدد البطولات والتفوق في البطولة الأكبر ‏وهي أبطال الدوري".‏





وواصل:" معايير الاتحاد الأفريقي الذي وضعها لتحديد نادي القرن أراها ‏مثيرة للضحك والسخرية وهي من حرمتنا من اللقب".‏





وأنهى تصريحاته: "إذا كان القانون يسمح لنا فعلينا نشر شعار نادي ‏القرن الحقيقي في كل مكان".‏