إكرامي: يجب تدخل النائب العام للتحقيق مع فاروق جعفر .. فيديو

قال إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، إنه يجب إجراء تحقيق موسع مع فاروق جعفر، بسبب إساءته لمصر وليس لنادي الزمالك فقط.









وأضاف إكرامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " يجب تدخل النائب العام فى تصريحات فاروق جعفر بسبب إساءته لمصر، ويجب محاسبته على ما قاله.. هذا هزار وتهريج".





وتابع: "فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس لنادي بعينه أو شخص، أؤكد يجب تدخل النائب العام فى هذا الأمر".







