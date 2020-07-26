AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة المرور الجديد .. ويطالب بعودة الانضباط

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:36 ص
محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة المرور الجديد
Advertisements
احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبة بديوان عام المحافظة العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة داخل محافظة الغربية.



أكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة وجهاز المرور لضبط الحركة المرورية بنطاق المحافظة، مطالبا بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشارع.


من جانبه، أكد العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية علي العمل علي قدم وساق لإعادة الإنضباط في الشارع بما يضمن تيسير الحالة المرورية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لخدمة المواطنين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 184 محضرا تموينيا وسحب 603 رخص قيادة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمنوفية

وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

محافظ الغربية ونائبه يقدمان العزاء لأسرة شهيد سيناء فى مسقط رأسه

بعد شهر عزل.. كورونا يودي بحياة مديرة مكتب تموين أول طنطا

مصرع ربة منزل صدمها قطار بمزلقان عمومي في السنطة

شاهد .. بسبب الخمور تهشم 5 سيارات في حادث تصادم بمنزل كوبري المعرض بطنطا ..صور

ترشيحاتنا

شاهد.. الظهور الأول لـ كيان ابنة محمد صلاح.. صور

أخبار الحوادث .. ننشر حركة تنقلات الضباط بالمحافظات.. تفاصيل جديدة في جريمة إلقاء أب بأبنائه أسفل عجلات القطار..الإعدام شنقا لقاتلة زوجها فى البساتين

لعلاج مشاكل التبول والكلى.. تناول هذا العصير يوميا

ميغلاش عليك.. التموين: خصم الـ 200 جنيه على البطاقة ليس نقدياً ويتم استخدامه مرة واحدة

الشروط الواجب توافرها في الأضحية والتوقيت المناسب لذبحها..فيديو

بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة في كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور