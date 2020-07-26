محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة المرور الجديد .. ويطالب بعودة الانضباط

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبة بديوان عام المحافظة العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة داخل محافظة الغربية.





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أكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة وجهاز المرور لضبط الحركة المرورية بنطاق المحافظة، مطالبا بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشارع.







