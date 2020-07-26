محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة المرور الجديد .. ويطالب بعودة الانضباط

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبة بديوان عام المحافظة العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة داخل محافظة الغربية.
أكد محافظ الغربية، دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة وجهاز المرور لضبط الحركة المرورية بنطاق المحافظة، مطالبا بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشارع.
من جانبه، أكد العميد عمرو رأفت مدير إدارة مرور الغربية علي العمل علي قدم وساق لإعادة الإنضباط في الشارع بما يضمن تيسير الحالة المرورية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لخدمة المواطنين .