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رئيس حزب التجمع: البرلمان كان بحاجة لـ حاوي.. والسيسي رد اعتبار الصناعات التحويلية

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:54 ص
سيد عبد العال رئيس
سيد عبد العال رئيس حزب التجمع
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حمزة شعيب
أشاد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بأداء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا إن البرلمان كان يحتاج "حاوى" لادارته وعلي عبد العال نجح فى ذلك.

وقال سيد عبد العال خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي، كانت ضرورية.

وأوضح سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد الاعتبار للصناعات التحويلية.

وفيما يتعلق بالحياة السياسية فى مصر، قال إنها ضعيفة، والمسئول رقم واحد عنها، هم القائمون على الأحزاب، مضيفًا: "السلفى دوره دعوي فى الجامع، وهو مواطن مصرى، ولكن ليس جزء من دولتنا المدنية".
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