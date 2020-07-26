ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية هاواي بسبب إعصار دوجلاس

قالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر إعلانا طارئا لولاية هاواي في المحيط الهادي تحسبا لإعصار دوجلاس.





وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بيت جاينور على تويتر:"وافق الرئيس دونالد ترامب للتو على إعلان الطوارئ لولاية هاواي دعما أمام إعصار دوجلاس".





ويتيح الإعلان توجيه المساعدات الفيدرالية للكوارث للولاية لأنها تستعد لوصول العاصفة.





ويقول المركز القومي للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار يسير باتجاه الأرخبيل بسرعة 30 كم/ ساعة حتى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) ، حيث بلغت أقصى سرعة رياح مستدامة 145 كيلومترًا (90 ميلًا) في الساعة.



