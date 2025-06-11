إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادى الجديد .. تفاصيل

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وخبراء وزارة الزراعة، لوضع اللمسات النهائية لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

أبرز ملامح المشروع:



_مساحة 250 فدانًا مجهزة بالبنية التحتية (مياه - كهرباء - مرافق).

شراكة بين (التنمية المحلية - الزراعة - منظمة الفاو) لضمان النجاح.

_تدريب الكوادر المحلية على تربية دودة القز وإنتاج الحرير.

هدف استراتيجي

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير لدعم صناعات:

- المنسوجات والسجاد.

- الأدوية والصناعات الطبية.

التوجيهات العاجلة



_الانتهاء من دراسات الجدوى المحدثة خلال يونيو الجاري.

تحديد أدوار الجهات المشاركة (وزارات - محافظة - منظمات دولية).

_وضع جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ.

الفوائد المتوقعة



- توفير فرص عمل للشباب والمرأة في الوادي الجديد والمحافظات الأخرى.

- تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والصناعي.

- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحرير الطبيعي.