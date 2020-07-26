كوارث 2020 مستمرة .. إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن إعصار "هانا" وصل إلى اليابسة وحط رحاله في ولاية تكساس الأمريكية.









وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الإعصار هانا وصل إلى جزيرة بادري في ولاية تكساس بأقصى سرعة للرياح وصلت إلى 90 ميلا في الساعة (150 كم/ساعة)".









وحذر المركز من أن موجة العواصف التي تهدد الحياة ستستمر على طول أجزاء متعددة من ساحل تكساس حيث يسري تحذير من زيادة العواصف.









وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج عن الإعصار أمطار غزيرة عبر أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك.









إلى ذلك، قالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر إعلانا طارئا لولاية هاواي في المحيط الهادي تحسبا لإعصار دوجلاس.









وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بيت جاينور على تويتر:"وافق الرئيس دونالد ترامب للتو على إعلان الطوارئ لولاية هاواي لدعمها أمام إعصار دوجلاس".



