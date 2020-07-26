AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوارث 2020 مستمرة .. إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن إعصار "هانا" وصل إلى اليابسة وحط رحاله في ولاية تكساس الأمريكية.


وقال المركز في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن "الإعصار هانا وصل إلى جزيرة بادري في ولاية تكساس بأقصى سرعة للرياح وصلت إلى 90 ميلا في الساعة (150 كم/ساعة)".


وحذر المركز من أن موجة العواصف التي تهدد الحياة ستستمر على طول أجزاء متعددة من ساحل تكساس حيث يسري تحذير من زيادة العواصف.


وأوضح أنه من المتوقع أن ينتج عن الإعصار أمطار غزيرة عبر أجزاء من جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك.


إلى ذلك، قالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر إعلانا طارئا لولاية هاواي في المحيط الهادي  تحسبا لإعصار دوجلاس.


وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بيت جاينور على تويتر:"وافق الرئيس دونالد ترامب للتو على إعلان الطوارئ لولاية هاواي لدعمها أمام إعصار دوجلاس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعصار يصل إلى اليابسة ويطرد المستجمين من الشاطئ بإقليم كراسنودار بروسيا.. فيديو

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية هاواي بسبب إعصار دوجلاس

ترشيحاتنا

بـ الشعر الرمادى.. علا رشدي تتألق من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

منحة إلهية تدخلك الجنة.. 3 كلمات تقال في العشر من ذي الحجة

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

السيسي لـ رئيس جنوب افريقيا: نرفض أي إجراء أحادي يمس حقوق مصر في مياه النيل

خصص برنامجه لـ الأهلي.. هجوم ناري من أحمد عيد عبد الملك على شوبير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة