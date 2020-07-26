أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
يبدو أن الأهلي لا يفرط في أبنائه مهما حدث، وبمرور الوقت نجد أن الأمور تعود لسابق عهدها بين القلعة الحمراء وعشاقها.
كشف الإعلامي أحمد شوبير، أنه تم وضع لافتة على بوابة نادي الزمالك تتضمن قرار شطب اللاعب أحمد عيد عبد الملك ومنعه من دخول النادي نهائيًا، في الفترة المقبلة.
كشف اشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع اللاعب لنادي الزمالك.
قال أحمد شوبير حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إنه "منذ قليل تم وضع إعلان علي بوابة نادي الزمالك بشطب عضوية أحمد عيد عبد الملك.
يستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لعودة النشاط الكروي، واستئناف مباريات بطولة الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.
يختتم الدوري الإنجليزي الممتاز مبارياته اليوم، لموسم2019/ 2020، في مباراة تحصيل حاصل لليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح صاحب اللقب هذا العام أمام منافسه نيوكاسل.