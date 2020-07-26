أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

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يبدو أن الأهلي لا يفرط في أبنائه مهما حدث، وبمرور الوقت نجد أن الأمور تعود لسابق عهدها بين القلعة الحمراء وعشاقها.





كشف الإعلامي أحمد شوبير، أنه تم وضع لافتة على بوابة نادي الزمالك تتضمن قرار شطب اللاعب أحمد عيد عبد الملك ومنعه من دخول النادي نهائيًا، في الفترة المقبلة.



