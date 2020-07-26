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تعليم

بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:18 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياسمين بدوي

تشهد الآن لجنة مدرسة السلحدار الصناعية بمصر الجديدة، توافد طلاب الدبلومات الفنية لأداء امتحاناتهم اليوم.


وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد، أجواء التزام جميع طالبات هذه اللجنة بإجراءات التعقيم والتفتيش المعتادة قبل بدء الامتحان ، كما تلاحظ التزام معظم الموجودين في اللجنة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات و واقي الوجه لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.


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ويعد اليوم الأحد هو ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020.


ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.


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وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.


ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة.


كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضوا.


كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضوا.


بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
بالصور.. لجان الدبلومات الفنية بمصر الجديدة تلتزم بتعقيم وتفتيش الطلاب قبل بدء الامتحان
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