نسبة النجاح فى الثانوية العامة أعلى من العام الماضى.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأحد، ومنها:





صدى البلد:

- السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة والقضية الليبية



- تحقيق فائض 105 مليارات جنيه.. الرئيس يوجه باستمرار تحسين المؤشرات لرفع مستوى معيشة المواطن







المصري اليوم:

المصريون فى الخارج يبدأون تسجيل بياناتهم استعدادا لانتخابات الشيوخ







الجمهورية:

كبار العلماء: الرئيس السيسي يحرص على دعم الأزهر ويقدر دوره ورسالته







الأهرام:

الصحة تسجل 511 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة.





البوابة:

اليوم.. صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون من 1000 لـ 2000 جنيه.





موقع صدى البلد الإخباري باللغة الإنجليزية:

انطلاق موقع "صدى البلد جامعات" أحدث إصدارات مجموعة صدى البلد





الوطن:

التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة أعلى من العام الماضى

