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نسبة النجاح فى الثانوية العامة أعلى من العام الماضى.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:23 ص
التعليم
التعليم
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الأحد، ومنها:

صدى البلد:
- السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا تطورات ملف سد النهضة والقضية الليبية
- تحقيق فائض 105 مليارات جنيه.. الرئيس يوجه باستمرار تحسين المؤشرات لرفع مستوى معيشة المواطن

المصري اليوم:
المصريون فى الخارج يبدأون تسجيل بياناتهم استعدادا لانتخابات الشيوخ

الجمهورية:
كبار العلماء: الرئيس السيسي يحرص على دعم الأزهر ويقدر دوره ورسالته

الأهرام:
الصحة تسجل 511 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة.

البوابة:
اليوم.. صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون من 1000 لـ 2000 جنيه.

موقع صدى البلد الإخباري باللغة الإنجليزية:
انطلاق موقع "صدى البلد جامعات" أحدث إصدارات مجموعة صدى البلد

الوطن: 
التعليم: نسبة النجاح فى الثانوية العامة أعلى من العام الماضى
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