قناة السويس تعلن عن خدمة تخفيض الخطوط الطويلة عبر موقعها الإلكتروني.. تفاصيل

أعلنت هيئة قناة السويس عن تقديم خدمة تخفيض الخطوط الطويلة عبر موقعها الإلكتروني.









وقالت هيئة القناة، إن خدمة الخطوط الطويلة ترتبط بشكل وثيق بالسياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة لجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.









وأوضحت الهيئة: "يجب على وكلاء السفن قطع مجموعة من الخطوات لتقديم طلبات تخفيض الخطوط الطويلة إلكترونيا، في مقدمتها التسجيل وكيل أو مستخدم البوابة وتقديم طلب التخفيض ثم مراجعة البيانات والتواصل مع مسئولي الهيئة".









ويعقب ذلك دراسة الطلب داخليا والرد على مقدم الطلب سواء بالقبول أو الرفض.







