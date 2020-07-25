محافظ الإسماعيلية يناقش مع مدير الأمن آليات التعاون بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية

استقبل اللواء أركن حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية الجديد، الذى عين خلفا للواء جمال غزالى مدير الأمن الأسبق.





حضر اللقاء اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد والعميد رشاد الغمراوى مدير المباحث.





وتأتى زيارة مدير الأمن للمحافظ ، بمناسبة توليه المنصب الجديد والتشاور مع المحافظ فى التنسيقات الأمنية المتعلقة بشؤن المنطقة وآليات التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة من أجل الحفاظ على الاستقرار للوضع الأمنى فى المحافظة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وخدمة المواطن أولا وآخيرا.





وخلال اللقاء، أكد محافظ الاسماعيلية على أننا جميعا نعمل جاهدين من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب المحافظة ومواطنيها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى و فى اطار الامكانيات المتاحة واحترام القانون.





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