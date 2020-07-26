طهران أصبحت بؤرة تصدر الفيروس.. مسئول إيراني يحذر من انتشار كورونا

حذر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، من وضع تفشي فيروس كورونا في إيران، مؤكدا أنه "ليس جيدا بالمطلق".









ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال حريرجي، خلال لقاء على التليفزيون الرسمي، إن كل إيران تقريبًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي الفيروس، مضيفا أن "طهران باتت بؤرة تصدر الفيروس إلى المحافظات والمدن الأخرى".









وتابع حريرجي أنه يتم إدخال نحو أربعة آلاف شخص مصاب بالفيروس إلى المشافي يوميا، مشيرا إلى أن معدل الوفيات بالفيروس سيتصاعد في غضون أسبوعين أو ثلاثة نظرًا إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل يومي.









وكشف نائب وزير الصحة الإيراني عن توقعاته بأن 10% بالمائة من المصابين في المشافي سيتوفون، مشددًا على أنه يموت شخص بفيروس كورونا من بين كل خمس حالات وفاة في إيران.









ونوه المسئول الصحي الإيراني إلى أن الإصابات في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، تصاعدت مؤخرًا بنحو 300%، وعن العاصمة الإيرانية طهران التي تضم نحو خمسة عشر مليون نسمة، قال نائب وزير الصحة إنها باتت مصدرًا لتفشي الفيروس ونقله إلى بقية المناطق الإيرانية، مضيفًا أن 600 إصابة تدخل يوميًا مشافي العاصمة.









من جانبها، قالت لجنة مكافحة الفيروس في العاصمة الإيرانية، إن الوضع الصحي في طهران أحمر، وإنه تم تخصيص 30% من أسرة المشافي لمعالجة المصابين بالفيروس.









وتسجل إيران منذ نحو شهر، أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا، ونحو مائتي حالة وفاة، بينما تصنف غالبية الأقاليم على أنها خطرة بالنسبة لتفشي الفيروس.









في سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن انتشار كورونا سيستمر حتى نهاية العام، وقد يتواصل في العام المقبل أيضًا، لأن من الصعب تحديد تاريخ لنهاية المرض، كما أنه قد يتضاعف مستقبلا.







