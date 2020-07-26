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بإجمالى 107573 حالة.. العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:26 م
كورونا فى العراق
كورونا فى العراق
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية الآن فيديو أفادت فيه أن العراق سجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس يوم السبت، تسجيل 72 وفاة و 2862 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد منذ ظهور الوباء بها.

وقالت الصحة العراقية في بيانها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس وصل إلى 107573، تماثل منهم 73317 للشفاء، مقابل 4284 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.

و تفشى فيروس كورونا بصورةٍ كبيرةٍ في بلاد الرافدين خلال الفترة الماضية، وباتت البلاد تسجل حصيلة إصابات يومية تتخطى. 
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