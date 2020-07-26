سرق مبلغا من المال.. حبس أب ضرب ابنه حتى الموت فى الأقصر

قررت نيابة مركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر ، حبس أب ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة ضرب ابنه حتى الموت.





تلقى اللواء عصام يس مدير أمن الأقصر إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت يفيد بوصول طفل ١٤ عاما، جثة هامدة إلى مستشفي أرمنت التخصصي.









وتبين بالكشف الظاهري على جثة الطفل بأن بها آثار تعذيب متفرقة بالجسم.









وكشفت التحريات أن الطفل هو " أحمد. ح .م " ١٤ عاما تعرض لتعذيب من والده وأعمامه بسبب سرقة الطفل مبلغًا من المال دون علم والده، وحرمه من الأكل والنوم وتركه بمساعدة أعمامه فوق سطح المنزل دون رحمة وانهالوا عليه بقطع من الخشب حتي فارق الحياة.



