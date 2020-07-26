إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل بطريق "طنطا – المحلة"

شهد الطريق الفرعي "طنطا – المحلة" بمحافظة الغربية اليوم أمام أحدي الكافيهات الشهيرة إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي .

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كان اللواء هاني مدحت ، مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و"موتوسيكل" بطريق " طنطا – المحلة" أمام كارليتو، في نطاق المركز.

كما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج .

كما تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لعمل الفحوصات والإسعافات اللازمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بسرعة عمل التحريات والوقوف على معرفة أسباب الحادث.