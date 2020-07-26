محافظ مطروح.. ضبط أي سيارة تلقى القمامة بمنطقة المقابر

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد خلال جولة ميدانية عددا من المناطق السكنية بمدينة مرسي مطروح لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ أعمال المشروعات الخدمية.





حيث تفقد منطقة المغاربة بمدينة مرسى مطروح موجها بتكثيف جهود النظافة بكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بالمنطقة مع الاسراع فى استكمال أعمال الصرف الصحي بالطريق الموازي للسكة الحديد وعمل شنايش للمطر لمنع تراكم المياه خلال فصل الشتاء قبل البدء فى أعمال الرصف واستكمال كافة الخدمات والمرافق بالمنطقة تيسيرا على المواطنين.

وأشار الى انه جارى وضع خطة لتحويل كابلات الكهرباء من هوائية الى أرضية بجميع المناطق كما تفقد المحافظ منطقة المقابر الشرقية موجها باستكمال جهود النظافة بطريق المقابر.





ووجه بضبط أى سيارة مخالفة تلقى قمامة بالمنطقة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدها حفاظا على جهود النظافة المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضارى بالمنطقة، وحفاظا على حرمة الموتى.





كما وجه بالاسراع فى رفع كفاءة الاعمدة وتركيب كشافات إنارة اضافية بالمنطقة ووسط المقابر.





رافق محافظ مطروح خلال جولته وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح وعددًا من الجهات والمديريات المعنية.