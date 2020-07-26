بعد انتهاء العزل الصحي بها.. إجراء 7 عمليات جراحية بمستشفى النجيلة

أكد الدكتور محمد أبو طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، استمرار الجهود المبذولة من العاملين بمستشفى النجيلة لتوفير الرعاية الصحية والطبية لأهالي المدينة.





وقال "أبو طالب" في بيان له، اليوم الأحد، إنه تم إجراء جراحات متنوعة في قسم الجراحة والأورام وقسم العظام لمرضى في أعمار مختلفة.









وأشار إلى أنه تم إجراء 3 عمليات إصلاح فتق إربي، و2 جراحة تجميلية لإزالة كيس شمعي وكيس دهني بجبهة الوجه.





وذكر أن قسم العظام أجرى جراحتين وهما استخراج مسمار تشابكي بعظمة الفخد ومسمار بالكعب .





وأوضح أن المستشفى تضم نخبة مميزة من الأطباء وأطقم التمريض التي أجرت العمليات، منهم الدكتور أحمد ايهاب رئيس قسم الجراحة بمستشفى النجيلة المركزي، والدكتور احمد الصباغ، طبيب التخدير، وبقسم العظام الدكتور زكي مصطفى.



