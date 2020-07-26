مصر لا تنسى أبناءها في الخارج.. كيف استعادت وزارة الخارجية والسفارة المصرية حق الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت؟

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.









كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بالكويت تواصلت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".











الجالية المصرية



فيما كشفت الجالية المصرية بالكويت، عن تطورات جديدة بشأن اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري أثناء عمله بإحدى الجمعيات.









وقالت صفحة الجالية المصرية بالكويت على فيس بوك، "الداخلية تستدعي أطراف الواقعة بقضية جمعية صباح الأحمد المواطن الكويتي الذي قام بضرب المصري الذي يعمل كاشير وتسجيل قضية على خلفية المقطع المنتشر حملت رقم 61 /2020 جنح صباح الأحمد اعتداء بالضرب".



