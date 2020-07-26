مصر لا تنسى أبناءها في الخارج.. كيف استعادت وزارة الخارجية والسفارة المصرية حق الشاب المصري المعتدى عليه بالكويت؟

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اعتدى مواطن كويتي بالضرب على موظف مصري في سوبر ماركت 3 مرات في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل المتجر، وبثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة أثارت الغضب لدى عديد من الأوساط العربية، وفقا لردود الفعل على المنصات.
وظهر في مقطع الفيديو مواطن كويتي يصفع الموظف المصري بالجمعية ثلاث مرات، الأمر الذي أثار حفيظة سيدة تقف إلى جواره فتدخلت في محاولة لمنعه من تكرار الاعتداء.
تدخل الهجرة
ولم تمر ساعات على الواقعة حتى تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.
وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.
كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بالكويت تواصلت مع الشاب المصري "وليد" الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".
الجالية المصرية
فيما كشفت الجالية المصرية بالكويت، عن تطورات جديدة بشأن اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري أثناء عمله بإحدى الجمعيات.
وقالت صفحة الجالية المصرية بالكويت على فيس بوك، "الداخلية تستدعي أطراف الواقعة بقضية جمعية صباح الأحمد المواطن الكويتي الذي قام بضرب المصري الذي يعمل كاشير وتسجيل قضية على خلفية المقطع المنتشر حملت رقم 61 /2020 جنح صباح الأحمد اعتداء بالضرب".