بمناسبة الذكرى٦٤ لتأميم قناة السويس.. العملات المعدنية شاهدا على أحداث عالمية حفرت بالتاريخ

تعتبر العملات المعدنية التذكارية شاهدا علي الاحداث التاريخية التي مر بها الوطن، كما يمكن من خلالها الاحتفاظ بذاكرة التاريخ باحداث جلية لا تنسي.





من بين تلك الاحداث والتي اهتز لها العالم باكمله، قرار الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر، بتاميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية.





ومن خلال الاحداث التي شهدتها هيئة قناة السويس منذ نشاتها وحتي اليوم، وافقت وزارة المالية علي صك عددا من العملات المعدنية والمختلفة والتي حملت شعار وتصميمات مختلفة وفقا لكل حدث علي حدي.





وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تم طرح عدد من العملات التذكارية كانت من ضمنهم عملة تذكارية في عيد الجلاء عام 1956 كما قام بإصدار عملة تذكارية بمناسبة تأميم شركة قناة السويس.









كما اصدر الرئيس الراحل أنور السادات أيضاٌ عددا من العملات كانت من ضمنها عملة فضية تذكارية بقيمة 10 قروش بمناسبة إعادة فتح قناة السويس في عام 1976 وأيضا ٌ أصدر عملة تذكارية بقيمة 1 جنيه بمناسبة اليوبيل الفضى لذكرى تأميم شركة قناة السويس.





وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافقت المالية طلب هيئة قناة السويس، بصك عملة تذكارية بمناسبة حفل افتتاح قناة السويس وتم إصدار العملة التذكارية على شكل قطع ذهبية عيار 21 وتكون بأوزان مختلفة منها ربع أوقية، ونصف أوقية، وأوقيتان، وثلاث أوقيات و5 أوقيات علماٌ بأن (الأوقية تساوي 34 جراما)، حيث حملت على وجهها الأول شعار قناة السويس الجديدة، وعلى الوجه الآخر تصميم هندسي يظهر سفينتين متقابلتين يعبران القناة.