المقاصة يسقط بالثلاثة أمام الإسماعيلى وديا قبل استئناف الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل في المباراة الودية المقامة بينهما حاليا على ستاد الاسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





جاء الهدف الأول للإسماعيلى في الدقيقة العاشرة عن طريق احمد ايمن، من ضربة جزاء، ونجح وجيه عبد الحكيم، في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43 ثم أضاف احمد مدبولي الهدف الثالث للإسماعيلى قبل أن يحرز محمد مسعد هدف المقاصة الوحيد .



ظهر الإسماعيلى بمستوى فنى مميز ونجح لاعبوه فى السبطرة على معظم مجريات المباراة خاصة فى الشوط الأول .



يذكر ان هذه الودية الثالثة للإسماعيلي، حيث تعادل مع اسوان في المباراة الاولى بهدف لكل فريق، وخسر في المباراة الثانية امام اف سي مصر بهدف نظيف، في حين خسر المقاصة في الودية الاولى امام طلائع الجيش بهدفين نظيفين، وتعادل مع بيراميدز بهدفين ونادي مصر سلبيا.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حددت يوم 6 اغسطس المقبل، موعدا لاستئناف الدوري بالمباريات المؤجلة.