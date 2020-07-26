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انتخابات الشيوخ.. الوفد ينافس على 6 مقاعد بالقائمة و 24 في الفردي

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:13 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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حمزة شعيب
قال طارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب ينافس في انتخابات الشيوخ على  6 مقاعد بالقائمة و 24 فى الفردى.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"  لجان الوفد بأقسام ومراكز الجيزة سوف تقدم كل الدعم المطلوب سياسيًا وتنظيميًا وجماهيريا للقائمة الوطنية التى يشارك الحزب فى تكوينها بقائمة الصعيد باثنين من المرشحين هما طارق تهامى وأمل رمزى.


ونوه إلى أن  لجان الوفد ستعمل بكل الجدية والكفاءة لصالح مرشحى الوفد الثلاثة على المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة، وهم المستشار محمد ذكرى، والدكتور أيمن محسب، والمحاسب محمد كردى.


وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لأول انتخابات لمجلس الشيوخ وبعدها تبدأ رسميا الدعاية الانتخابية.


كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 يوليو الجارى كآخر موعد لتنازل المرشحين، لتنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية يومى 29 يوليو.
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