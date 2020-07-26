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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عاجل له منذ قليل، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك في خضم إعلان إسرائيلية استنفاراها عسكريًا على الحدود مع سوريا ولبنان. 

وقالت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلي إن جيش الاحتلال قام بنشر سلاح مدفعيته في عدد من المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان وسوريا، خشية رد محتمل من حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي بسوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال في وقت سابق الأحد إن "الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على أي تهديد ضد إسرائيل، وإنه يجري باستمرار جلسات تقييم للوضع الأمني مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي".

ومساء الجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الجهوزية على طول الحدود مع لبنان وسوريا، بعد تقديرات بأن حزب الله قد يرد على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية الإثنين الماضي استهدفت موقعا قرب مطار دمشق الدولي.


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