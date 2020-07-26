خبير محليات: المحليات تحتاج إلى شرطة متخصصة قوية تهتم بالمحافظات

قال الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية، إن الادارة المحلية تحتاج الى شرطة متخصصة في الادارة المحلية تتبع الداخلية مباشرة مثل شرطة السياحة او الاثار ويكون لدينا نيابة متخصصة في شئون المحليات من ازالة البناء المخالف وازالة التعديات على الاراضى الزراعية.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان شرطة المرافق مختصصة اكثر بازالة الاشغالات والباعة الجائلين وسرقة الكهرباء ،ولكن الشرطة المتخصصة بالمحليات تختص بازالة التعديات والمخالفات وكل اعمال المرافق .





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وتابع انه تم انشاء شرطة متخصصة بالتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة تتولى شئونها ولذلك يجب تطبيق ذلك في المحافظات بشرطة متخصصة لها كل السلطات والصلاحيات للتعامل مع الاوضاع بالمحليات



