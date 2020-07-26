وزير التنمية المحلية الأسبق: شرطة المرافق تحتاج إلى تعزيز قواتها لتتمكن من إزالة المخالفات

قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن شرطة المرافق في المحافظات لا تمتلك القدرة ولا الإمكانية على التعامل مع حجم المخالفات الموجودة في المحليات.









وأضاف المستشار محمد عطية لـ"صدى البلد"، أن لـ"صدى البلد"، أن المخالفات الموجودة في المحليات تتم بالمشاركة وتحت إشراف شرطة المرافق والشرطة المدنية والقوات المسلحة.









وأوضح أن شرطة المرافق تحتاج إلى تعزيز قواتها وجهودها لكى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.











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