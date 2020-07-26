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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية الأسبق: شرطة المرافق تحتاج إلى تعزيز قواتها لتتمكن من إزالة المخالفات

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:12 م
المستشار محمد عطية
المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الاسبق
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ايمان البكش
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن شرطة المرافق في المحافظات لا تمتلك القدرة ولا الإمكانية على التعامل مع حجم المخالفات الموجودة في المحليات.


وأضاف المستشار محمد عطية لـ"صدى البلد"، أن المخالفات الموجودة في المحليات تتم بالمشاركة وتحت إشراف شرطة المرافق والشرطة المدنية والقوات المسلحة.


وأوضح أن شرطة المرافق تحتاج إلى تعزيز قواتها وجهودها لكى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.




وأشار إلى أن المخالفات في المحليات موجودة منذ سنوات، ولكن نتيجة لجدية الدولة في التعامل مع هذا الملف، تسبب في ردع المواطنين المخالفين، خاصة مع إزالة المخالفة وإحالة صاحبها إلى المحاكمات العسكرية.
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