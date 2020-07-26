برايتون يفوز على بيرنلي بهدفين.. وهبوط بورنموث رغم الفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

حُسمت الأمور في الدوري الإنجليزي لموسم 2019 - 2020، بعد إقامة مباريات الجولة 38 والأخيرة مساء اليوم، الأحد، والتي حددت هوية الفرق الثلاثة التي هبطت إلى الشامبيونشيب.





وضمن نورويتش سيتي بالفعل الهبوط للشامبيونشيب منذ أكثر من جولة، ليصاحبه رسميًا اليوم كل من بورنموث وواتفورد.





وخسر واتفورد على ملعب الإمارات أمام آرسنال بنتيجة 3-2، بينما حقق بورنموث الانتصار خارج ميدانه على إيفرتون بنتيجة 3-1، إلا أن ذلك الانتصار لم يكن كافيًا بعد تعادل أستون فيلا خارج ميدانه أمام وست هام 1-1 بينما فاز برايتون على بيرنلي بهدفين لهدف.





وبنتائج اليوم احتل نورويتش المركز الأخير برصيد 21 نقطة، وتواجد واتفورد في المركز الـ19 برصيد 34 نقطة وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط في المركز الـ18، بينما ضمن أستون فيلا البقاء في البريميرليج بالتواجد في المركز الـ17 برصيد 35 نقطة.



