أبو الغيط يحذر من دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل في تغذية الاحتقان

​شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة (11) لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، والذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.

وألقى الأمين العام كلمة أشاد فيها بأهمية هذا المؤتمر كأحد الركائز الاستراتيجية التي تُعمِّق العلاقة بين الجانبين وتُؤسِّس للتعاون البناء - بحسب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

​وشدَّد أبو الغيط في كلمته على أن قوة الحضارات تكمن في التنوع والتكامل، وليس في الإقصاء، مؤكداً إيمان الجامعة الراسخ بأن الحضارات الإنسانية "تتكامل وتتلاقى".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التمسك بمبدأ التكامل الحضاري ونبذ المقاربات الاقصائية.

​كما أشار الأمين العام إلى شعار الدورة الذي يدعو إلى "التشارك في بناء مجتمع صيني عربي مستقبلي مشترك"، مطالباً بـ "استبدال لغة الصراع والرفض بلغة الشراكة والتفاهم" نحو العصر الجديد.

​وفي سياق آخر، لفت أبو الغيط الانتباه إلى أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم قد أدت إلى حالة من القلق، محذراً من دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تغذية الاحتقان والترويج للآراء المتطرفة.

​ودعا الأمين العام كافة المؤسسات إلى العمل بجد من أجل "الخير للمجتمع البشري" والتصدي الفعَّال لخطاب الكراهية.