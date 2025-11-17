قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" الوزراء" يستعرض في تقرير جديد استخدامات الطاقة النووية السلمية وأبرز التحديات
صعود جماعي في مستهل تعاملات البورصة اليوم
ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين
تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
أخبار العالم

أبو الغيط يحذر من دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل في تغذية الاحتقان

الديب أبوعلي

​شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة (11) لمؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية، والذي عُقد في العاصمة الصينية بكين.

وألقى الأمين العام كلمة أشاد فيها بأهمية هذا المؤتمر كأحد الركائز الاستراتيجية التي تُعمِّق العلاقة بين الجانبين وتُؤسِّس للتعاون البناء - بحسب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام.

​وشدَّد أبو الغيط في كلمته على أن قوة الحضارات تكمن في التنوع والتكامل، وليس في الإقصاء، مؤكداً إيمان الجامعة الراسخ بأن الحضارات الإنسانية "تتكامل وتتلاقى".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أهمية التمسك بمبدأ التكامل الحضاري ونبذ المقاربات الاقصائية.

​كما أشار الأمين العام إلى شعار الدورة الذي يدعو إلى "التشارك في بناء مجتمع صيني عربي مستقبلي مشترك"، مطالباً بـ "استبدال لغة الصراع والرفض بلغة الشراكة والتفاهم" نحو العصر الجديد.

​وفي سياق آخر، لفت أبو الغيط الانتباه إلى أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم قد أدت إلى حالة من القلق، محذراً من دور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في تغذية الاحتقان والترويج للآراء المتطرفة.

​ودعا الأمين العام كافة المؤسسات إلى العمل بجد من أجل "الخير للمجتمع البشري" والتصدي الفعَّال لخطاب الكراهية.

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

حسام حسن

لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن

صورة أرشيفية

سقوط 15 تاجر سجائر يتلاعبون في الأسعار بالغربية

ضبط متهمين

ضبط شخصين مطلوبين في 51 حكمًا قضائيًا بكفر الشيخ

أرشيفية

لامس جسدها.. زوج ضحية ممرض مستشفى عين شمس: زوجتي حكت كل حاجة |خاص

ما سبب تلوث شمعات الإشعال في السيارة؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

