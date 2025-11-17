بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم بالأقصر

ارتفع عدد المصابين بحادث تصادم سيارة ميكروباص في عمود إنارة بالأقصر إلى 13 مصابا ومصرع سائق الميكروباص.

وكان قد انتقل إلى موقع الحادث على سيد الصادق رئيس مدينة اسنا والأجهزة التنفيذية والأمنية لمعرفة اسباب الحادث ومتابعة نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي.

وكان قد تحركت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعشر سيارات إسعاف لنقل جميع المصابين إلى مستشفى إسنا.

و أكدت مصادر بالمستشفى أن المصابين هم

بسنت حسن عبد القادر 20 سنة

صابره حماد أحمد 35 سنة

أنور سعدى محمد 52 سنة

سنوسي حسين يوسف 34 سنة

محمد رضا محمد 70 سنة

ليلى حمادة محمد 36 سنة

أنور على محمد الصور 27 سنة

خضراء عويس عبد المنعم 52 سنة

على محمد الصور 60 سنة

ريان محمد عبد الرازق 3 سنوات

شيماء جعفر على 20 سنة

زينب محمد عبد الرازق 5 سنوات

كما لقى محمود محمد الصغير عمران 30 سنة سائق الميكروباص مصرعه فى موقع الحادث وتم نقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتستمر الجهات المختصة فى إجراء المعاينة اللازمة وجمع المعلومات الأولية حول ظروف وملابسات الحادث تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.