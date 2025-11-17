قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

أعمال سحر تتسبب في موت فتاة بالأقصر| ما القصة؟

شمس يونس

خيمت حالة من الصدمة على الشارع الاقصرى بعد وفاة الشابة “هدير حمدى”  التى رحلت في ظروف غامضة اثارت جدلا واسعا بين الاهالى ورواد التواصل خاصة بعد ظهور تفاصيل تكشف عن تلقيها رسالة غريبة قبل اسابيع من تدهور حالتها الصحية الأمر الذى دفع البعض إلى الربط بين الرسالة وبين ما مرت به من معاناة شديدة انتهت بوفاتها .

القصة الكاملة 

وبدأت قصة “هدير” حين كتبت قبل اسبوعين منشورا تشتكى فيه من استمرار التعب وعدم استجابته لاى علاج رغم زيارتها لعدد كبير من الاطباء واكدت وقتها انها تشعر بضعف متزايد لا تجد له تفسيرا وكانت تصف حالتها بانها تتدهور كل يوم رغم التزامها بالأدوية والفحوصات وهو ما جعل المقربين منها يشعرون بالقلق الشديد

ثم نشرت منشورا آخر بعده ايام بعدما تبين لها أن ماهى عليه سببه سحرا حيث كتبت “ والله العظيم انا حرفيا مبقاش نافع معايا اى نوع مسكن ولا بقيت عارفه اشرب حتى المياه اخت علاجات لا تحصى من كل شكل ونوع سبت الأقصر كلها ورجعت الشرقيه وبرده لسه مش عارفه اكل ولا اشرب ولا حتى اتحرك معتنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل وربنا قادر يورينى فيكم اضعاف التعب اللى انا فيه عدلا وانصاف”. 

وقامت بنشر رسالة تلقتها من مجهولة تقول فيها “ متتخيليش فرحتى فيكى عامله ازاى ومهما حاولتى ولا دورتى ولا روحتى ولا رحتى لدكاتره ولا مشايخ انسى انك تشوفى دقيقه فيها راحه من الوجع لحد ما تموتى ،انا اللى كان مفروض اكون مكانك فى الدلع والحلاوه واللبس والشغل بس خلاص انسى كل ده ، انا لو هصرف اخر مليم معايا لحد ما اشوفك فى الكفن ،موتك على ايدى ،وهاخليكى تتمنى الموت ومتلقيهوش”.

واصبحت صفحات التواصل الاجتماعى مليئة بالدعاء لها والمطالبة بالتحقيق في الرسالة ومعرفة مرسلتها وسط حزن كبير على رحيل شابة عرف عنها الهدوء والطموح وتركت قصتها اثرا مؤلما في نفوس المتابعين .

