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برلمان

أمين الحرية المصري بالمنوفية: فتح جميع مقرات الحزب بالمحافظة دعما لمرشحي القائمة الوطنية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:31 م
حزب الحرية المصرى
حزب الحرية المصرى
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ماجدة بدوي
قال المستشار محمد عبد الباري، أمين حزب الحرية المصرى بمحافظة المنوفية، إنه تم التنسيق مع أمناء الوحدات والمراكز بالمحافظة بفتح مقرات الحزب لدعم مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتجهيز لحملة دعائية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات المجلس الرئاسي بالحزب لكونه أحد الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية.


وأضاف عبد البارى، أنه سيتم إطلاق حملة توعية بالمراكز والقرى والنجوع بالمحافظة تهدف لتوعية الأهالي والمواطنين بالمشاركة السياسية والتحرك نحو صناديق الاقتراع، مؤكدا المشاركة الإيجابية للمواطنين بالمحافظة فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد من قبل.


وأشار إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بمقر المحافظة وهى غرفة منبثقة من الغرفة المركزية بالأمانة العامة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
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