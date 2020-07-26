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توك شو

الديهي: اللي بيحصل في مصر ثورة بمجال الطاقة واللي ميشوفش من الغربال أعمى.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:27 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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إبراهيم القادري
قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن ما حدث في قطاع الكهرباء والطاقة يفوق تصورات اى فرد مؤكدا ان مصر المظلمة تتحول إلى مصر المنيرة.

واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن، أن مصر الآن تبحث عن كيفية تصدير الطاقة مؤكدا ان رئيس الجمهورية يطالب المجموعة المختصة بسرعة الانتهاء من الربط الإقليمي .

وأوضح نشأت الديهي ، أن ما حدث في مصر هو ثورة في مجال الطاقة "واللي ميشوفش من الغربال يبقي اعمي".

وتابع : أن مصر تم تحويلها الى مركز اقليمي للطاقة سواء في المواد البترولية والمحروقات والكهرباء وغيرهم.
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