الديهي: اللي بيحصل في مصر ثورة بمجال الطاقة واللي ميشوفش من الغربال أعمى.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن ما حدث في قطاع الكهرباء والطاقة يفوق تصورات اى فرد مؤكدا ان مصر المظلمة تتحول إلى مصر المنيرة.





واضاف نشأت الديهي خلال برنامجه بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن، أن مصر الآن تبحث عن كيفية تصدير الطاقة مؤكدا ان رئيس الجمهورية يطالب المجموعة المختصة بسرعة الانتهاء من الربط الإقليمي .





نشأت الديهي ، أن ما حدث في مصر هو ثورة في مجال الطاقة "واللي ميشوفش من الغربال يبقي اعمي". وأوضحميشوفش



