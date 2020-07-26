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قنصل مصر بالكويت: رئيس الجمعية التي يعمل بها المصري المعتدى عليه تضامن معه وقدم استقالته

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، إنه تواصل مع الشاب المصري المعتدي عليه من كويتي، وتم حثه على عدم التنازل عن حقه وضرورة الحصول عليه بالقانون.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى ببرنامج برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مدير جمعية الصباح التي يعمل بها وليد، متضامن معه في هذه الواقعة وقدم استقالته.

وأضاف السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت: "جاهزون لتقديم الدعم القانوني للمصري المعتدي عليه، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه فورًا".

وأشار إلى أن ما حدث تصرف فردي تم تضخيمه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعبر عن الشعب المصري أو الكويتي، أو متانة العلاقات بين البلدين.

وأكد أن عقوبة مثل هذه الواقعة الغرامة أو الحبس والمتهم محتجز الآن، لافتا إلى أن ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، قدم استقالته احتجاجا على واقعة الاعتداء على الشاب المصري وليد.
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