وزير الشباب يشهد ختام دوري مراكز الشباب في المعادي.. ويتوج مركز شباب شبرا نبات بطلا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تتويج مركز شباب شبرا نبات "الغربية" بدوري مراكز الشباب النسخة السابعة، بعد تغلبه على مركز شباب كفر قشاش "البحيرة " في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين بضربات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما بهدف لكل فريق ، على الملعب القانوني بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة والإعلاميين.









أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن النسخة الحالية من دوري مراكز الشباب تختلف عن سابقتها في ظل وجود فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم عمل التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبيل المباراة النهائية فضلا عن اعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباراة.









وأشار " صبحي " إلي أن المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمثابة استعداد قوي لعودة النشاط الرياضي وخاصة كرة القدم والدوري الممتاز، مؤكدًا أن مراكز الشباب شيء أصيل في رؤية الوزارة وخطتها وهي النبض والسريان الطبيعي للمجتمع المصري .









وصرح المدير التنفيذي للبطولة محمد غريب بأن جوائز البطولة هذا العام تبلغ 350 ألف جنيه ، الاول ( شبرا نبات ) يحصل علي 150 ألف جنيه ، والثاني( كفر قشاش ) 100 ألف جنيه ، والثالث (المحسمة المحطة) 70 ألف جنيه ، والرابع (الحسينات) 30 ألف جنيه .









وصل مركز شباب كفر قشاش لنهائي البطولة بعد فوزه في نصف النهائي على مركز شباب المحسمة المحطة "الإسماعيلية" بهدفين مقابل هدف، فيما تأهل شبرا نبات للنهائي بعد تغلبه على مركز شباب الحسينات (الأقصر) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.









تخلل النهائي حفل فني ومجموعة من الفقرات الفنية والموسيقية من ابناء وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب المختلفة .









قاد المباراة تحكيميا ، طاقم تحكيم دولي من اتحاد الكرة بقيادة الحكم محمد عادل حكم ساحة و هاني عبد الفتاح مساعدا أول وسامي هلهل مساعدا ثانيا ومحمد علاء هاشم حكما رابعا.









ووجه صبحي الشكر لكافة العاملين والقائمين على العمل بالدوري من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات وكافة القائمين من مختلف المحافظات.







