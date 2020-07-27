منح مجانية وغرامات مالية.. كيف استعدت الجيزة لـ عيد الأضحى؟

مع قرب عيد الأضحى من كل عام، تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها الخاصة لاستقبال العيد، خاصة وما يشهده عيد الأضحى من ذبح الأضاحي، إلا أن هذا العام ونظرا لأنتشار جائحة فيروس كورونا، والتي دفعت محافظة الجيزة لتكثيف استعدادتها عن أي عام مضى، والإعلان عن العديد من الضوابط التي توعدت المحافظة من يخالفها بدفع الغرامات الفورية.





وللتأكيد على وضع اللمسات النهائية لاستعدادات محافظة الجيزة لعيد الأضحى عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الاضحي المبارك، والذي أعلن خلاله محافظ الجيزة من مجموعة من القرارات وعدد من الاجراءات الرادعة حيال المخالفين لتلك القرارت.





غلق الحدائق والمتنزهات





أول تلك القرارات التي أعلنتها محافظة الجيزة استعدادا لإجازة عيد الأضحى، غلق جميع الحدائق والمتنزهات داخل المحافظة التزاما بقرارت مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع جائحة كورونا، والتشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ علي نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50 % . .





وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، موجها بفرض غرامات مالية على جميع يخالف هذا القرار ويعمل على إقامة شادر بيع الأضاحي بدون الحصول على تصريح، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.





فتح المجازر بالمجان





ومن بين القرارات التي اتخذتها محافظة الجيزة، فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وذلك للحفاظ على مستوى النظافة في الشوارع، وحث المواطنين على الذبح في الأماكن المخصصة له «المجازر».





ولضمان تحقيق هذا القرار، أعلن محافظ الجيزة أنهخ سيتم فرض غرامة فورية 3000 جنيه على جميع من يخالف قرار الذبح، وتغريم من يتم ضبطه خلال الذبح في شوارع المحافظة، مع التكليف بتشديد الرقابة الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.





منع اجازات البيطريين ومفتشي التموين





وأكد راشد علي إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينين و لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على اماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.





ووجه راشد مدير مديرية الشئون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ووجود نبطشيات من الاطباء والاطقم الطبية طوال ايام العيد.





طوارئ بغرف العمليات





كما أكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.





كما شدد راشد علي هيئة النظافة والتجميل برفع اي مخلفات اولا بأول وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق وتواجد دوريات عمل علي مدار اليوم لمراقبه حاله النظافه بالشوارع والتعامل السريع مع اي مخلفات .



