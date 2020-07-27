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أخبار العالم

احتجاز عدد من الأشخاص في فرنسا بتهمة إهانة وزير الداخلية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت قوات الأمن الفرنسية، القبض على 11 شخصا، وذلك عقب مشاركتهم في احتجاج بنورماندي، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانين، حيث رددوا شعارات مهينة للوزير. 

وقالت إدارة الشرطة وفق ما نقلته فرانس برس إنه تم احتجاز واستجواب 11 شخصا، ولا يزال 4 منهم قيد الاعتقال بسبب إظهارهم عدم الاحترام تجاه القضاء، فيما تم فرض غرامة مالية عليهم جميعا لمشاركتهم في مظاهرة غير مرخصة.

وأضافت أن الأشخاص المحتجزين معروف بإنتمائهم إلى حركة السترات الصفراء وجماعات يمينية متطرفة. 

وكان دارمانين يحضر حفل تأبين للكاهن، جاك هامل، الذي قتل في هجوم إرهابي بكنيسته بالقرب من مدينة روان بشمال غرب البلاد قبل 4 سنوات، وتبنى الهجوم تنظيم "داعش".

وردد المتظاهرون شعارات مهينة للوزير الفرنسي حيث وصفوه بالمغتصب القذر، وذلك بسبب خضوعه للتحقيق بتهم إغتصاب.  
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