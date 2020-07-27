ريهام سعيد تهاجم المتحرشين: خلوا عندكم دم

نشرت الاعلامية ريهام سعيد فيديو قديم لها من برنامجها صبايا الخير التي كانت تقدمة على قناة النهار قبل وقفها رسميا من المجلس الأعلى للإعلام.





وظهرت ريهام سعيد بالفيديو وهي تهاجم المتحرشين وتطالب بتوفير عدد من البرامج في كيفية تربية الان لأولادها لافتقاد الكثير ثقافة التربية وعدم قيام التعليم والمدارس بهذا الجور مما أدي إلي حدوث فجوة أخلاقية في عند البعض.





وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "خلوا عندكم دم.. نفسي اعمل البرنامج ده قبل ما أموت".



