‎27 أغسطس الحكم علي سما المصري بسب وقذف ريهام سعيد

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد لجلسة 27 اغسطس للحكم.





طلب المحامي اشرف ناجي دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمة الموجة لها.





وتضمن أمر إحالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون شهر اغسطس 2019 بدائرة قسم الازبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الامر طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بارساله لاصدقائها عبر تطبيق الواتس اب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .





وأشار أمر الإحالة ان سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بان وجهت لها العبارات والالفاظ وذلك بان ظهرت في مقطع مصور وجهة اليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وارسلته الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب .





واكد امر الإحالة انها اعتدت علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وذلك بان ظهرت بمقطع مصور وجهة فيه الي ذلك المقطع بارساله الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب ، وقامت بنشر معلومات واخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بان ارتكبت الافعال محل الاتهام الاول وارسالها الي اصدقائها عبر تطبيق الواتس اب علي النحو المبين بالتحقيقات .‎