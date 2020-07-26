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فن

لسة في ناس طيبة .. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلاد أحد أصدقائها

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو من احتفال عيد ميلاد أحد أصدقائها المقربين. 


وكتبت ريهام على الفيديو : لسه في ناس طيبة @khaledswaf4.


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جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎


ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

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