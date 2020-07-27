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أخبار العالم

بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:46 ص
الكويت تنتفض ضد الفساد
الكويت تنتفض ضد الفساد
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مـيـس رضـا

مستغلين شهرتهم تربحوا مليارات الدولارات واقتنوا الغالي والثمين من طائرات خاصة وسيارات فارهة وبنايات أشبه بالقصور وذلك عن طريق عمليات غسيل الأموال تلك القضية التى شغلت الساحة الكويتية وباتت حديث الساعة بعد رصد أسماء مشاهير.


لم تدخر السلطات الكويتية جهدًا لضبط المتهمين والمتورطين بالقضية ومعاقبتهم حتى أصدر النائب العام الكويتى اليوم قرار التحفُّظ على أموال 10 من المشاهير، كما قرر منعهم من السفر.


وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فورًا، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فورًا على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.


وقال مصدر مطلع: إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين، واصفًا قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.

وحصل "صدى البلد" على نسخة من المستندات بالأسماء والتهم الموجهة لعدد من مشاهير الكويت:


أسماء جديدة:

ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة؛ نظرًا للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد، بحسب القبس الكويتية.

 

وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حاليًّا 27 مواطنًا ومقيمًا يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات.

 

ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء. 

وقال المصدر: إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحًا أن فريقًا أمنيًّا على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية “لابستهم”. ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.

ونشرت “القبس” أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من:

1- يعقوب بوشهري

2- فوز الفهد

3- دانة الطويرش

4- مشاري بو يابس

5- حليمة بولند

6- عبدالوهاب العيسى

7- فرح الهادي

8- جمال النجادة

9- شفاء الخراز

10- مريم رضا.

وأشار المصدر إلى أن تجميد الأرصدة الذي طبق فورًا أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم، مضيفًا أنهم إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ.

وأكد النائب رياض العدساني أنه كان قد لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية.


وأوضح العدساني أمس أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام.

مصدر بعض الأموال من الخارج.


وكشفت مصادر مطلعة أن الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفُّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانونًا بـ”تتبع الأموال”، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين.

بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
بالمستندات.. تورط مشاهير بالكويت في قضايا غسيل أموال بمليارات الدينارات
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