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رياضة

زيدان يعلق آماله على هازارد لتجاوز مباراة مانشستر سيتي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يُعلق زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، آمالًا كبيرة على لاعبيه، من أجل تجاوز مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 7 أغسطس القادم.

وخسر ريال مدريد في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، بملعب سانتياجو برنابيو، وبالتالي فالفريق يحتاج للفوز على مانشستر سيتي بفارق هدفين على الأقل، إن أراد التأهل للدور القادم (ربع النهائي).

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن إدين هازارد هو اللاعب الوحيد الذي يُثير تفاؤل زين الدين زيدان بشأن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ولذلك يُحاول المدرب الفرنسي بكل ما أوتي من قوة، تجهيزه لهذه القمة.

وأشارت، إلى أن زين الدين زيدان لم يكن يعتمد كثيرًا على هازارد في الجولات الأخيرة من مسابقة الليجا، خوفًا من أن يتعرض لإصابة جديدة تحرمه من المشاركة ضد مانشستر سيتي.

ويرى زيدان أن هازارد قادر على قيادة الفريق الملكي لتحقيق الريمونتادا ضض مانشستر سيتي، سيما وأنه يعرف الأجواء الإنجليزية وسبق له اللاعب ضد كتيبة بيب جوارديولا في عدة مناسبات.

وأوضحت، أن هازارد ملتزم بنظام غدائي صارم، حتى يكون في قمة جاهزيته لتلك المباراة، كما أن ريال مدريد وضع كل الوسائل في خدمة الجهاز الطبي لإجراء متابعة شاملة للنجم البلجيكي بشكل يومي.
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