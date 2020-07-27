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أخبار العالم

أبواب ومسارات محددة.. إجراء سعودي جديد لضمان التباعد الإجتماعي بين الحجاج

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:09 ص
رئاسة الحرمين
رئاسة الحرمين
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محمود نوفل

واصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام وذلك عبر العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن نظرا لجائحة كورونا التي تضرب العالم وفي القلب منها المملكة العربية السعودية.

وكشف الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن قيامها بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بتركيب  وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين.

كما أشارت الي انها قامت ايضا بتخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

وفي سياق متصل  رفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبئة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

كما عملت على الوقوف ميدانيًا مع كافة الجهات المعنية للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.
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