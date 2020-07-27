خلال أيام التشريق.. الأورمان تستعد لذبح الأضاحي فى مجزر سخا بكفر الشيخ

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، ذبح أضاحيها بمحافظة كفر الشيخ ، خلال أيام التشريق، داخل مجزر كفر الشيخ الرئيسي بسخا المعتمد من وزارة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطرى .





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 25 عجلًا بلديًا سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك





وتابع، أن توزيع لحوم الأضاحي، سوف يشمل الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة كفر الشيخ .





وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا.





وأشار، مدير جمعية الأورمان، إلى اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحنيف في شروط الأضحية.





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