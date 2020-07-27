محامي سما المصري يقدم شهادة من قضية التحريض على الفسق الأولى

واصلت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، محاكمة سما المصري، في قضية التحريض علي الفسق والاعتداء على قيم المجمتع، عن طريق فيديوهات مخلة بالآداب العامة.





وقدم المحامي أشرف ناجي، محامي سما المصري، صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات، كما شهدت الجلسة حضور المحامي اشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد المتهمة، ثم تم رفع الجلسة، لاصدار القرار.







