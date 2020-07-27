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حوادث

محامي سما المصري يقدم شهادة من قضية التحريض على الفسق الأولى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:48 ص
سما المصري
سما المصري
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اسلام مقلد
واصلت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم، محاكمة سما المصري، في قضية التحريض علي الفسق والاعتداء على قيم المجمتع، عن طريق فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وقدم المحامي أشرف ناجي، محامي سما المصري،  صورة مما تم في القضية 410 لسنة 2020، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات، كما شهدت الجلسة حضور المحامي اشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد المتهمة، ثم تم رفع الجلسة، لاصدار القرار.


وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم.

وكان النائب العام أمر بحبس "سما" لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتداءها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري إنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
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