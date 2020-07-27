مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث سير بدمياط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث، في حادث سير على الطريق العام ،كفرالبطيخ بمحافظة دمياط بعد تصادم دراجة بخارية بسيارة على الطريق وانقلابهم.

كان قد تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط ،إخطارا يفيد بانقلاب سيارة يستقلها 3 شباب يعد اصطدامها بدراجة بخارية على طريق كفرالبطيخ - دمياط ،وتوفي شابين واصابة ثالث.





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وعلى الفور انتقلت قوة امنية لمكان الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفي كفرسعد لتلقي العلاج اللازم ونقل الجثامين الى المشرحة.حيث تبين انة قد توقي كلامن محمد عبده موسى، وأحمد ممدوح الجوجري، فيما أصيب أحمد السيد بكدمات وجروح.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة .



