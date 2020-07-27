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رياضة

5 لاعبين تحت المقصلة فى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي .. تعرف عليهم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:39 م
كارتيرون مدرب الزمالك
كارتيرون مدرب الزمالك
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عمرو الحلوانى

بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى ترتيب أوراقه بشأن ملامح الفريق الأبيض خلال الموسم الكروى الجديد .

ويسعى كارتيرون إلى تكوين فريق قوى يكون قادرا على الاستمرار فى المنافسة على كافة البطولات خلال الموسم الكروى الجديد .

وتشير كل المؤشرات إلى إن كارتيرون استقر على رحيل عدد من اللاعبين نتيجة عدم الاعتماد عليهم فى تشكيل الفريق ، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبين ، الكونغولى كاتونجو كاسونجو مهاجم الفريق والذى اقترب كثيرا من الرحيل خاصة وأن الزمالك نجح فى الحصول على خدمات الأنجولى أرى بابل والذى سينضم للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وخرج كاسونجو من حسابات كارتيرون بشكل كامل طوال الفترة الماضية فى ظل اعتماد المدير الفنى على مصطفى محمد وعمر السعيد فى قيادة الهجوم الأبيض .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد عنتر الجناح الهجومى للفريق والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بسبب خروجه الكامل من حسابات الجهاز الفنى للأبيض ، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد حسن لاعب الوسط والذى تتقلص فرصه فى البقاء ضمن صفوف الزمالك خاصة مع اقتراب الزمالك من حسم ضم نبيل دونجا نجم بيراميدز .

وتبقي فرص محمد عواد حارس المرمى ضعيفة فى البقاء أيضا ضمن الزمالك فى الموسم الكروى الجديد نتيجة اعتماد كارتيرون بشكل كامل على محمد أبو جبل فى حراسة المرمى ومعه محمود جنش .

وكذلك الحال بالنسبة للمدافع محمد عبدالسلام والذى اقترب من الرحيل عن جدران القلعة البيضاء فى ظل خروجه من حسابات كارتيرون بشكل كامل .

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعطى الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة كارتيرون تحديد احتياجاته من اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم أو اللاعبين الذين يرغب فى رحيلهم عن القلعة البيضاء .

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